La canturina Sveva Bernasconi con l'Italia ai Mondiali Under17 in Messico

Buone notizie iridate per il basket femminile lariano. La giovane cestista canturina Sveva Bernasconi classe 2007 in forza al Basket Costa Masnaga è stata convocata tre le 12 azzurre che vestiranno la maglia dell'Italia Under17 ai Campionati del mondo di categoria che si svolgeranno a Leon in Messico dal 13 luglio.

La competizione

Le Azzurre dirette da coach Giovanni Lucchesi sono state inserite nel girone B insieme a Messico, Mali e Nuova Zelanda. L’esordio avverrà sabato 13 luglio alle 2 italiane proprio contro la Nuova Zelanda. Domenica 14 secondo impegno del girone contro il Mali sempre alle 2 mentre martedì 16 è in programma l'ultima partita della prima fase contro le padrone di casa del Messico (ore 4.30).

Tutte le partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA. Passano tutte le squadre, nell’incrocio le Azzurre sfideranno una tra Giappone, Spagna, Argentina e Finlandia.

Questi tutti i gironi del Mondiale U17

Girone A: Giappone, Spagna, Argentina, Finlandia

Girone B: Italia, Messico, Mali, Nuova Zelanda

Girone C: Portorico, Australia, Stati Uniti, Croazia

Girone D: Cina Taipei, Egitto, Canada, Francia

Queste le 12 azzurre convocate

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 CESTISTICA SPEZZINA

SVEVA BERNASCONI 2007 BASKET COSTA

ILARIA CAVAZZUTI 2007 PARMA BASKET PROJECT

BEATRICE CERÈ 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA D'ESTE 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 MAGNOLIACAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 BASKET COSTA

ISABEL HASSAN 2009 REYER VENEZIA MESTRE

OLIVIA OSTONI 2007 GEAS BASKET

NICOLE TORRESANI 2007 SPARTA BERTRANGE

EMMA VOLPATO 2007 GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 FAMILA SCHIO