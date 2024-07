La canturina Sveva Bernasconi e l'Italia U16 ai quarti di finale dei Mondiali

L'Italia della giovane cestista canturina Sveva Bernasconi è tra le prime otto squadre ai Campionati del Mondo Under16 in corso di svolgimento a Leon in Messico. Le azzurre infatti hanno vinto anche gli ottavi di finale battendo l'Argentina per 67-49, guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale che giocheranno venerdì sera alle ore 21 contro la Francia: in palio ci sarà un pass per la semifinale iridata.

Il tabellino di Argentina-Italia 49-67

Parziali : 21-18; 9-18; 10-14; 9-17

Argentina: Boulloné 4 (2/6), Ochoa ne, Fernandez, Barrionuevoé 5 (2/3, 0/4), Novoa Ferrari (0/1), Roldan 1 (0/4, 0/1), Solis 4 (2/3), Depetris* 16 (4/11, 0/1), Scordo, Ingenito* 3 (0/1, 1/8), Morell* 16 (4/10, 1/6), Canello ne. All: Budini.

Italia: Giacchetti* 4 (1/4, 0/3), Bernasconi, Ostoni 7 (2/6 da tre), Baldassarre* 9 (1/7, 2/7), Gorini 8 (4/5, 0/5), Hassan* 10 (3/6, 0/3), Cerè 4 (2/4, 0/4), Volpato, D’Este* 11 (2/8), Torresani* 10 (4/4, 0/3), Cavazzuti 2 (1/2), Zanetti 2 (1/3). All: Lucchesi

I Quarti di Finale (ora di Leon, -8 rispetto all’Italia)

Italia-Francia (Leon, ore 13.00)

Giappone-Stati Uniti (Leon, ore 15.30)

Spagna-Australia (Leon, ore 18.00)

Finlandia-Canada (Leon, ore 20.30)

Girone Eliminatorio B

Italia-Nuova Zelanda 71-63, Mali-Italia 51-85, Italia-Messico 70-41

Classifica girone B

Italia 6; Nuova Zelanda 4, Mali 2, Messico 0.

Queste le 12 azzurre convocate

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 CESTISTICA SPEZZINA

SVEVA BERNASCONI 2007 BASKET COSTA

ILARIA CAVAZZUTI 2007 PARMA BASKET PROJECT

BEATRICE CERÈ 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA D'ESTE 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 MAGNOLIACAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 BASKET COSTA

ISABEL HASSAN 2009 REYER VENEZIA MESTRE

OLIVIA OSTONI 2007 GEAS BASKET

NICOLE TORRESANI 2007 SPARTA BERTRANGE

EMMA VOLPATO 2007 GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 FAMILA SCHIO