La capitana fa il punto in casa Albese Volley: "Stiamo lavorando tanto"

Seconda settimana di lavoro per l'Albese Volley e primo momento di bilanci

Il punto della capitana

La capitana Martina Veneriano ha voluto fare il punto della situazione di una Tecnoteam al quanto rinnovata:

"Sta andando tutto benissimo, stiamo faticando molto. Si lavora e si suda, siamo stanche ma è normale che sia così in questa fase della stagione. Siamo tornati a pieno ritmo e le sensazioni sono già buone. Squadra quasi completamente nuova, dobbiamo ancora conoscerci e creare l'amalgama ma le sensazioni ripeto sono molto positive. Vedo un gruppo che lavora con tante ragazze umili e pronte a mettersi in gioco. Tutte abbiamo grandi motivazioni e per questo sono davvero molto contenta. Da capitano mi piace essere un punto di riferimento per tutte le compagne e soprattutto per le più giovani, ecco perchè spero di farlo nel miglior modo possibile. Strada facendo capiremo dove potremo arrivare ma noi puntiamo ad andare il più lontano possibile. Noi siamo cariche".

La prima uscita ufficiale della nuova Tecnoteam è prevista per sabato 7 settembre con il test contro la Futura Giovani Busto mentre ricordiamo che l'esordio in campionato è programmato per il 6 ottobre ad Altino ospite della Tenaglia Abruzzo Volley.