La capolista CDG riparte sbancando Lomazzo, stasera tre derby

Ieri sera si è aperto il ritorno nel campionato di Divisione Regionale 3 e nel girone G ci ha pensato la capolista CDG Erba che ha centrato il suo 14esimo successo consecutivo che conferma primato e imbattibilità. Ma la vittoria messa a segno ieri dai ragazzi di coach Davide Colombo non è stata assolutamente facile per merito di un Lomazzo che tra le mura amiche ha fatto sudare e non poco la prima della classe. Oggi il cartellone prosegue offrendo ben tre derby nostrani molto interessanti mentre si chiuderà domenica con il posticipo Btf Cantù-Tavernerio.

Programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone G:

Mercoledì 29 Lomazzo-CDG Erba 65-70; giovedì 30 ore 21.15 Leopandrillo Cantù-S. Ambrogio Mariano Comense, ore 21.30 SB’83 Cermenate-Albavilla, Playground Team-Senna, Sampietrina-5 Fuori Giussano; sabato 1 febbraio ore 18 Alebbio Como- Chiavenna; domenica 2 febbraio alle ore 21.15 Btf Cantù-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone G

CDG Erba 28; Sant'Ambrogio Mariano, Tavernerio 22; Alebbio Como 20; 5 Fuori Giussano, Senna 14; Chiavenna 12; Sampietrina, Playground Team, Lomazzo 10; Leopandrillo Cantù, Albavilla 8; SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.