La capolista Erba continua a vincere, colpi esterni per Btf e Playground 

Ben tre anticipi ieri sera hanno inaugurato il cartellone del 6° turno di ritorno del girone G del campionato di Divisione regionale 3.

Le gare

La sorpresa è arrivata dal derby «made in Brianza» che ha visto la prima vittoria stagionale del fanalino di coda Btf Cantù, che è andato a sbancare il campo del Leopandrillo Cantù apparso in serata storta. Colpo esterno anche per il Playground Team, corsaro sul campo della Sampietrina.

Chi invece ha vinto a domicilio è stata la capolista Cdg Erba che non ha fatto sconti neppure a una buona SB’83 Cermenate. Stasera il programma continua con tre belle sfide Tavernerio-Lomazzo, Mariano-Chiavenna e Senna-Albavilla per completarsi domenica con il posticipo Alebbio- 5 Fuori Giussano

Il programma completo del 6° turno di ritorno girone G

Giovedì 6 Leopandrillo Cantù-Btf Cantù 60-77, Cdg Erba-SB’83 Cermenate 68-58, Sampietrina-Playground Team 31-55, venerdì 7 Tavernerio-Lomazzo, Mariano-Chiavenna, Senna-Albavilla; domenica 9 Alebbio-Giussano.

La classifica aggiornata del girone G

Cdg Erba 38; Sant’Ambrogio Mariano Comense 32 Tavernerio, Alebbio Como 30; Senna, 5 Fuori Giussano 20; Chiavenna, Lomazzo 16; Playground Team, Leopandrillo Cantù 12; Sampietrina, Albavilla 10; SB’83 Cermenate 8; Btf Cantù 2.