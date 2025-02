La capolista Erba non conosce ostacoli e travolge anche il Playground 78-56

Non conosce ostacoli la capolista CDG Erba che ieri sera ha inanellato il suo 17° successo consecutivo che la mantiene in testa da sola nel girone G del campionato di Divisione Regionale 3.

La squadra erbese diretta da coach Davide Colombo non ha fatto sconti neppure al Playground Team demolito per 78-56. Oggi tocca al Mariano provare a rispondere alla capolista ricevendo il fanalino Btf Cantù mentre il Leopandrillo ospita la Sampietrina e il Senna porta l'assalto al Chiavenna. Interessante anche il derby serale Albavilla-Lomazzo mentre domenica chiuderà il match clou in zona playoff Tavernerio-Alebbio Como.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone G

Martedì 18 ore 21.30 5 Fuori Giussano-SB’83 Cermenate 56-62; giovedì 20 ore 21.15 CDG Erba-Playground Team 78-56 ; venerdì 21 ore 21.15 Leopandrillo-Sampietrina, ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-BTF Cantù, Albavilla-Lomazzo, Senna-Chiavenna; domenica 23 ore 21.30 Tavernerio-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

CDG Erba 34; Sant'Ambrogio Mariano, Tavernerio 28; Alebbio Como 26; Senna 20; 5 Fuori Giussano 18; Chiavenna 14; Lomazzo 12; Sampietrina, Playground Team, Albavilla 10; Leopandrillo Cantù, SB’83 Cermenate 8; Btf Cantù 0.