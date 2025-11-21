La capolista Uniweb Cantù Under14 suona la sesta sinfonia vincente: Cernusco ko per 95-66

Sesta sinfonia vincente per l’Uniweb Cantù che si conferma in vetta al girone B del campionato Under14 Gold lombardo.
La vittoria
Ieri sera infatti la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi ha inanellato la nuova vittoria superando in casa di slancio, nel recupero del 3° turno d’andata, anche il Basket Cernusco per 95-66. Cantù tornerà in campo già domenica 23 per il 7° turno ospitando il derby lariano contro la Pol Comense alle ore 15.
Il tabellino di Uniweb Cantù-Basket Cernusco 95-66
Parziali: 26-19, 51-32, 76-47
Uniweb Cantù: D’Aloia 12, Formenti 4, Bazzi 3, Lombardi 7, Olgiati F 12, Gallinoni 2, Balestrini 10, Galimberti 14, Moscatelli 12, Santonastasi 3, Olgiati R 11, Aiolfi 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.