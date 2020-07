La Cassa Rurale di Cantù si conferma sponsor del Pool Libertas: è così dal 1982

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù ancora a fianco del Pool Libertas.

Un abbinamento storico, che segue la squadra fin dalla sua nascita nel 1982, e che è riprodotto su tutte le divise, dalle giovanili alla prima squadra. E la strada percorsa insieme ha portato ai vertici del volley nazionale il Pool Libertas Cantù, che nella stagione 2020- 2021 parteciperà al campionato di Serie A2 per il nono anno, l’ottavo consecutivo. E il solido legame tra la compagine guidata dal Presidente Ambrogio Molteni e la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, storica banca canturina molto radicata sul territorio, continua ancora.

“La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù per noi è uno degli sponsor strategici per mettere assieme un budget per poter affrontare la stagione con una buona base finanziaria – conferma il Presidente Ambrogio Molteni –, e rientra nel Pool di sponsor che ci sostengono in questi anni senza il main sponsor che ci dia una tranquillità totale, anche per cercare di migliorare il nostro roster e gli investimenti sulle squadre giovanili e di categoria”.

“Colgo l’occasione per ringraziare calorosamente il Presidente Angelo Porro, che quando può ci segue anche nelle nostre gare interne, il Direttore Generale Gianbattista Lanzi e tutto il CDA – conclude il Presidente –. Avere sulle nostre maglie il simbolo della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù da sempre è per noi motivo di grande orgoglio, perché collega la Canturinità della maggiore Banca della Città con il nostro ancoraggio indelebile con il territorio canturino”.