La Ceam cade nettamente contro Thuringia: testa a terzo posto

Resettare e ripartire, da domani: c’è un terzo posto ancora in palio da conquistare. Semifinale di Champions Cup Iwbf tutta in salita nel pomeriggio di Madrid, con la CEAM Briantea84 Cantù che cade contro Thuringia Bulls: 90-36 al tabellone. Una partita a senso unico, nonostante un avvio di gara in equilibrio (8-8) dopo 4’ di gioco, ma sarà il 37-7 nei successivi 16’ a spaccare la sfida. I canturini non riusciranno più a riprenderla, con un netto -54 con poche vie di fuga. Sabato 2 maggio alle 15.30 finale terzo quarto posto. “Tutto quello che abbiamo preparato e pianificato è andato male – ha commentato coach Gomez -.È molto difficile, non potevamo concedere nulla. Sono una squadra molto forte, ma noi ora dobbiamo ripartire e pensare alla finale per il terzo posto”.

Il match

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. Avvio di gara da punto a punto con il punteggio sull’8-8 a dopo poco meno di 4’di gioco. Capitan Carossino si prende fin da subito in mano la squadra con 6 punti siglati fin qui. Thuringia pesca un 6-0 di parziale per il 14-8 a 4’14’’ dalla fine. Coach Gomez chiama time-out. I tedeschi allungano fino al +12 (20-8), Bedzeti interrompe la monotonia avversaria a poco più di 2’dalla fine. Twigt e Gholamazad valgono il +13. Fuori Gabas, dentro Poggenwisch. Gholamazad lasciato libero non perdona, nel finale spazio anche per il canestro di Hager. Seconda parte di quarto da dimenticare, con un 19-2 che porta i tedeschi sul +17 (27-10) dopo 10’.

Il secondo quarto

Secondo quarto che inizia con più di 1’ senza segnare, ma poi a farlo è ancora Thuringia con Linden, Halouski e Glossner che volano sul +23 (33-10). La CEAM fatica a trovare la via delcanestro, troppi errori. Ci pensa Carossino a spezzare la maledizione di un break infernale da 25 a4 con due liberi su due a 06’20’’ dalla sirena lunga. I tedeschi non si fermano e piazzano un 4-0 (37-12). Fuori Berdun, dentro De Maggi. Twigt e canestro d’orgoglio di Carossino che aggiunge poco dopo un libero su due, la CEAM si aggrappa a lui che fino ad ora ne ha firmati 11 dei 15siglati dai canturini. L’ex Ruiz dalla sua mattonella non perdona, poi Gholamazad. Halouski pesca uno su due dalla lunetta per il 44-15 all’intervallo lungo. La CEAM riparte da Ramos, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti.

Dopo l’intervallo

Linden e Twigt aggiungono in cascina con un 10-0, 54-15 in avvio di terzo quarto. La CEAM non riesce più a segnare. Tripla di Halouski, poi Gholamazad. 15-0 pesante anche in questo avvio di tempo. Carossino riporta i suoi a referto dopo quasi 8’. Dentro Pralle, fuori Gabas. I tedeschi non si fermano, nel frattempo è proprio Pralle a trovare il suo primo canestro. Bedzeti, ma poi altra tripla Thuringia con Ruiz. Carossino firma il suo sedicesimo punto personale, Bedzeti due su due dai liberi negli ultimi secondi del terzo quarto in cui c’è spazio ancora per i punti di Hager: 70-26 a 10’ dalla fine.

Ultimo quarto

Ultimo quarto. A segno l’ex Cegil. Fuori Berdun, dentro De Maggi. Carossino risponde d’orgoglio, De Maggi segue. Linden, Ruiz, Cegil e Hager, spezza De Maggi. Il tempo scorre in questo finale di quarto, al giro di boa il tabellone dice 80-32 a 3’42’’ dal termine. Conclusione tutta tedesca: 90-36.

(Foto credit Vezzoli)