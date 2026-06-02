Pallacanestro giovanile

La Ceam Cantù Under14 è d’argento ai Regionali Silver

Ottimo secondo posto per la squadra brianzola ko solo nella finale Lombarda

La Ceam Cantù Under14 è d’argento ai Regionali Silver

Cantù · 02/06/2026 alle 10:43

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Si chiude con un argento che brilla e sul secondo gradino del podio regionale Silver la bella stagione della Ceam Cantù Unedr14 che si è arresa solo nella finalissima lombarda al Basket Civate per 55-48.

La gara

Una finale bella e combattuta che ha visto i giovani canturini diretti da coach Lorenzo Pietri giocare a testa alta e arrendersi solo nel finale. Come detto il titolo va a Civate ma la Ceam chiude la stagione al secondo posto e tra gli applausi.

Tabellino della finale 1°-2° posto Basket Civate-Ceam Cantù 55-48

Parziali: 12-15, 15-26, 46-29

Basket Civate: Aldeghi 14, Tizzoli, Evangelista, Ossola 1, Tedeschini 2, Pozzi 29, Magni 4, D’Ettore 8, Valsecchi, Dell’Oro, Baraggia, Scardino. All. Rigamonti.

Ceam Cantù: Mottadelli, Fedeli 2, D’Arasmo 2, Mangeruca 6, Molteni 9, Turati 8, Pavone 1, Vivinetto 4, Bruno 3, Anzani 4, Borghesi 1, Sylla 8. All. Pietri, Vice All. Roncoroni.

Lorenzo Pietri coach della Ceam Cantù U14
Lorenzo Pietri coach della Ceam Cantù U14 – foto social Pgc
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