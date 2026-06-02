La Ceam Cantù Under14 è d’argento ai Regionali Silver

Si chiude con un argento che brilla e sul secondo gradino del podio regionale Silver la bella stagione della Ceam Cantù Unedr14 che si è arresa solo nella finalissima lombarda al Basket Civate per 55-48.

La gara

Una finale bella e combattuta che ha visto i giovani canturini diretti da coach Lorenzo Pietri giocare a testa alta e arrendersi solo nel finale. Come detto il titolo va a Civate ma la Ceam chiude la stagione al secondo posto e tra gli applausi.

Tabellino della finale 1°-2° posto Basket Civate-Ceam Cantù 55-48

Parziali: 12-15, 15-26, 46-29

Basket Civate: Aldeghi 14, Tizzoli, Evangelista, Ossola 1, Tedeschini 2, Pozzi 29, Magni 4, D’Ettore 8, Valsecchi, Dell’Oro, Baraggia, Scardino. All. Rigamonti.

Ceam Cantù: Mottadelli, Fedeli 2, D’Arasmo 2, Mangeruca 6, Molteni 9, Turati 8, Pavone 1, Vivinetto 4, Bruno 3, Anzani 4, Borghesi 1, Sylla 8. All. Pietri, Vice All. Roncoroni.