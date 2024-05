La Ceam concede il bis e vola alle alle finali regionali Under15 Silver 

Ancora un bel risultato in casa del Progetto Giovani Cantù. La squadra Under15 del PGC griffata Ceam Antincendio e allenata da coach Andrea Rumi si è qualificata per le finali regionali Silver.

Le finali regionali

Per il secondo anno consecutivo la formazione guidata dal coach Rumi entra nelle prime quattro squadre lombarde del campionato Silver: la scorsa stagione nella categoria Under 14, ore ha concesso il bis nel campionato lombardo U15 a coronamento di un'annata vissuta da protagonista fin dall'avvio. Dopo un primo girone di qualificazione caratterizzato da un percorso netto sulla scia di 14 vittorie su 14 gare giocate, la Ceam Antincendio ha affrontato il più impegnativo girone di classificazione andando a confermare la validità del gruppo e terminando questa seconda fase con una sola sconfitta di soli due punti contro la formazione del Corbetta che ora ritrova tra le 4 finaliste. Dopo la seconda fase gli Under15 sono entrati nel tabellone finale dei playoff regionali dove hanno inanellato tre vittorie su tre: successo nei sedicesimi di finale contro Lussana Bergamo, quindi negli ottavi contro Desenzano e infine tris vincente calato nel weekend scorso nei quarti di finale al termine di una gara incerta fino all’ultimo minuto, contro la formazione milanese di Mojazza domata al fotofinish per 53-56.

Grazie a quest'ultimo successo i canturini si sono così qualificati per la Final 4 regionale dove in semifinale affronteranno sabato 1 giugno alle ore 17.30, sul parquet del Toto Caimi di Vighizzolo, la formazione di Buguggiate che si presenta forte della netta vittoria contro il Basket Lecco. La vincente sfiderà poi in finalissima del 9 giugno la vincente dell'altra semifinale Forti e Liberi Monza-CBC Corbetta.

Il tabellino di Mojazza-Ceam Cantù 53-56

Parziali: 13-17, 28-32, 41-45)

ASD Mojazza: Fila, Geverini, Molo 16, Rovati, Del Bianco, Fiore, Torresani, Cafferini 16, Duro 8, Tabuno 13, Gamba. All. Moro.

CEAM Cantù: Tagliabue, Pirini 7, Valcarenghi, Gattavecchia, Consonni, De Lucca 14, Olgiati 5, Varani 11, Cassa 2, Cozza 16, Gazzani, Bonavoglia. All. Rumi.

La formazione completa della Ceam Antincendio Cantù Under15

Gabriele Cozza, Marco De Lucca, Luca Varani, Gabriele Consonni, Giacomo

Cassa, Nicolò Olgiati, Alberto Pirini, Filippo Tagliabue, Leonardo Molteni , Matteo Valcarenghi, Davide Gattavecchia.

Allenatore: Andrea Rumi. Dirigente accompagnatore: Anna Beretta