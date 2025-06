La cestista di Figino Ilaria Beranardi convocata con l'Italia U20 in vista dell'Europeo

Terminata una stagione da assoluta protagonista in serie A2 femminile con la maglia di Giussano, in queste ore la giovane cestista di Figino Ilaria Bernardi ha ricevuto la convocazione azzurra per partecipare al raduno con la nazionale italiana Under20 che che si svolgerà a Montegrotto Terme (Padova) dal 20 al 27 giugno.

La convocazione

Un'altra bella notizia per Ilaria che segue il passaggio al San Giovanni Valdarno ambizioso club di serie A2. Come detto però ora la stellina brianzola risponderà alla chiamata dello staff tecnico coordinato da coach Giuseppe Piazza in preparazione dei Campionati Europei che si svolgeranno a Matosinhos in Portogallo a partire dal 2 agosto quando le azzurre debutteranno contro la Polonia, il giorno successivo contro la Cechia per poi chiudere la prima fase il 4 agosto contro i Paesi Bassi. Ricordiamo che Bernardi è da tempo nel giro delle nazionali giovanili italiane con cui l’anno scorso ha vinto la medaglia di Bronzo U20 al Campionato Europeo 2024. Un appuntamento continentale che Ilaria punta a ripetere anche questa estate.

Le convocate con l'Italia Under20

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Gaia Castelli 2006 1.60 P Rhodigium Basket A.D

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Sofia Ceppellotti 2005 1.82 A University Of North Alabama

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Greta Ramon 2006 1.70 P Geas Basket Academy

Fiamma Serra 2006 1.95 C Costa Masnaga

Francesca Toffolo 2005 1.80 G Virtus Academy Benevento

Emanuela Trozzola 2006 1.70 P Magnolia Campobasso

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Il programma azzurro

20 giugno

Raduno a Montegrotto Terme (Pd) e allenamento

21-24 giugno

Allenamenti

25 giugno

Ore 11.00-12.30 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Svezia

26 giugno

Ore 11.00-12.30 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Svezia

27 giugno

Fine raduno