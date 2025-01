La cestista lariana Laura Spreafico ha celebrato i suoi primi 2500 punti in A1

La cestista lariana Laura Spreafico ha tagliato un altro traguardo importante nella sua lunga carriera sportiva. Nel weekend scorso durante l'ultima partita giocata in serie A1 con la maglia del suo attuale club il Geas Sesto San Giovanni, l'atleta di Asso classe 1991 ha infatti celebrato i suoi primi 2500 punti segnati nel massimo campionato italiano.

Il traguardo

Un'altra tappa prestigiosa festeggiata da Sprea, che segue di pochi mesi il traguardo delle sue prime 500 triple in A1, che avvalora una carriera iniziata da bimba nel minibasket della Casa della Gioventù Erba continuata poi nella Pool Comense dove ha esordito nella massima serie e segnato il primo canestro il 18 marzo nel 2007 e proseguita in giro per l'Italia vestendo le canotte di molte società importanti da Schio a Parma, da Lucca a Ragusa vivendo anche un’esperienza nella Liga spagnola stagione scorsa.

Quest’anno però Sprea ha deciso di tornare in Italia dove ha accettato l'offerta del Geas con cui è protagonista nelle prime posizioni del campionato italiano e ha giocato anche in Eurocup. Senza dimenticare che Spreafico è anche la capitana della nazionale italiana femminile che parteciperà ai campionati Europei 2025 come paese organizzatore. Intanto le azzurre e Sprea giocheranno le ultime due gare delle qualificazioni al Women’s EuroBasket 2025: la prima a Faenza giovedì 6 febbraio Italia-Germania e la seconda a Brno domenica 9/2 Cechia-Italia.