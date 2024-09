La cestista lariana Spreafico convocata con l'Italia 3X3 per le finali FIBA Women’s serie in Cina

C'è anche la cestista lariana Laura Spreafico tra le quattro convocate da coach Andrea Capobianco per vestire la maglia dell'Italia Open 3×3 Femminile che parteciperà alla fase finale delle FIBA Women’s Series, in programma ad Hangzhou, in Cina, dal 5 al 9 settembre.

La competizione

Le squadre partecipanti al torneo che si sfideranno per il titolo sono: Italia, Paesi Bassi, Canada, Spagna, Francia, Cina Under 24, Repubblica Ceca, Cina Under 23. Il 7 settembre si giocheranno le partite dei Gironi eliminatori mentre domenica 8 spazio a Quarti di Finale, Semifinali e Finale

Tutte le partite saranno trasmesse sul canale YouTube FIBA 3×3

Questa la squadra azzurra

Chiara Consolini 1988

Maria Miccoli 1995

Laura Spreafico 1991

Stefania Trimboli 1996

Allenatore: Andrea Capobianco