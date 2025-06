La Cierre Ufficio batte Bassano, vola tra le prime 8 squadre U15 d'Italia

Bella impresa quella compiuta ieri sera, giovedì 5 giugno, dalla Cierre Ufficio Cantù Under 15 del PGC che ha battuto Bassano.

Cierre Ufficio da urlo

La squadra canturina è entrata tra le prime otto squadre d’Italia alle finali nazionali maschili di categoria in corso di svolgimento ad Agropoli. La squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi ieri infatti è riuscita a vincere lo spareggio per entrare nei quarti di finale superando il Bassano del Grappa per 83-73. Un successo che ha aperto le porte dei quarti di finale dove oggi gli U15 di Cantù affrontano il College Basketball Borgomanero, una sfida valida per accedere alla semifinale tricolore. Sabato 7 giugno le semifinali, domenica 8 le finali che assegneranno il podio tricolore e lo scudetto U15.

Il tabellino dello spareggio Cierre Ufficio-Bassano 83-73

Parziali: 18-23, 45-37, 64-54.

Cierre Ufficio Cantù: Villa 28, Rainoldi, Teoldi 3, Pulcinelli, Festi 5, Grisoni, Sellitto 6, Buzzi 11, Martinelli 2, Ferrari 17, Marelli 11, Gazzani. All. Bonassi

Bassano: Velez, Caldieraro, Caretta 7, Henry 17, Loundja 4, Benetti, Favetta 19, Gasparri, Aquan Mayfield 7, Brusadin, Nembri 14, Spizzirri 5).

Queste le sfide dei quarti di finale

Oggi venerdì 6 giugno ore 14 Basket Rapallo-Anzio Basket, ore 16 Ayer Rock Gallarate-OneTeam Basket Forlì, ore 18 Robur Varese-EA7 Olimpia Milano, ore 20 College Basketball Borgomanero-Cierre Ufficio Cantù.