La Cierre Ufficio Cantù perde il big match Under15 contro la capolista Olimpia Miano per 100-54 

C'era grande attesa per il big match infrasettimanale valido per il 3° turno di ritorno del campionato Under15 Eccellenza che ha visto la Cierre Ufficio Cantù, seconda nel girone A, rendere visita alla capolista imbattuta EA7 Olimpia Milano. Come nel match d'andata il forte quintetto milanese non ha lasciato scampo alla squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi che si è dovuta arrendere per 100-54. Cantù resta così seconda e tornerà in campo martedì 10 dicembre quando ospiterà il Milanotre.

Tabellino di Olimpia Milano-Cierre Ufficio Cantù 100-54

Parziali : 30-9, 52-25, 75-42

Olimpia Milano: Bertoletti 4, Fontana 3, Papaleo 4, Carzaniga, Marai 1, Compaore 16, Cabas 6, Mazzarulli 9, Cerbino 15, Sabatini 12, Fulghieri 9, Sguazzin 21. All. Bizzozero, Vice All. Ricci.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 13, Leto 2, Rainoldi, Teoldi 9, Pulcinelli 6, Sellitto 2, Buzzi 2, Ferrari 5, Marelli 3, Bonavoglia, Gazzani 12. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.