La Cierre Ufficio Cantù U15 batte Praga e chiude al 9° posto la Coppa Alberto Giove

Si è chiusa al nono posto assoluto l’esperienza della Cierre Ufficio Cantù Under15 alla Coppa Alberto Giove 2026, il prestigioso torneo internazionale che è andato in scena nei giorni scorsi sui campi di Lissone, Monza e Villasanta.

La manifestazione

Al via 16 squadre provenienti da ben 9 nazioni diverse che hanno dato vita a una bellissima manifestazione giovanile. Cantù diretto da coach Matteo Bonassi ha debuttato nel girone eliminatorio battendo largamente gli austriaci di Gmunden per 118-49, poi si è arresa ai montenegrini del Budva Basket per 86-64 e al Derthona per 96-90 al termine di una partita spettacolare e molto combattuta. Nella finale per il 9° -10° posto riscatto della Cierre Ufficio che ha regolato USK Praga per 89-85.

Il tabellino della finale Cierre Ufficio Cantù Praga 89-85

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 5, De Lucca, Sanvito 2, Tonetto 3, Fioravanti 8, Ferretto 18, Terraneo 7, Colombo 4, Torti 21, Molteni 1, Torchio 20, Galvano.