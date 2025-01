La Cierre Ufficio Cantù U15 chiude la prima fase al 2° posto battendo l'Urania Milano

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù in un colpo solo ha aperto il 2025 e chiuso la prima fase del campionato lombardo nel modo migliore: vincendo.

I risultati

Nel weekend infatti la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi ha terminato la regular season del girone A sbancando il campo dell'Urania Milano e classificandosi così al secondo posto alle spalle della capolista Olimpia Milano. Ora la Cierre Ufficio attende di conoscere il suo cammino nella seconda fase del campionato lombardo.

Tabellino di Urania Milano-Cierre Ufficio Cantù 63-71

Parziali: 5-16, 22-28, 38-51

Urania Milano: Tomassini 17, Mazzocchi 2, Fumagalli 6, Russetti 11, Cigada, Manipol 5, Oddone 4, Bevilacqua, Colonna, Mora, Milani 8, Bellani 10. All. Montefusco.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 28, Leti 7, Rainoldi 2, Teoldi 2, Festi, Grisoni 2, Sellitto 13, Martinelli 1, Ferrari 8, Marelli 8, Bonavoglia. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.