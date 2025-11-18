La Cierre Ufficio Cantù U15 corsara a Bergamo per 54-88 e “vira” al secondo posto

Giro di boa con vittoria per la Cierre Ufficio Cantù Unde15 nel campionato d’Eccellenza lombardo.
La vittoria
La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi è andata a vincere sul campo della Blu Orobica Bergamo grazie ad una prova corale in progressione che le regala anche l’aggancio al secondo posto alla fine del girone d’andata. La Cierre Ufficio tornerà in campo mercoledì 19 alle ore 19 per il big match valido quel recupero del 6° turno contro la capolista Olimpia Milano.
Il tabellino di Blu Orobica Bergamo-Cierre Ufficio 54-88
Parziali: 12-18, 23-42, 43-63
Blu Orobica Bergamo: Macaluso, Bianchetti, Leoni, Ngom 4, Sala 3, Acquarone 8, Brevi 2, Cortesi 17, Lo Giudice 7, Ambukadze 12, Coti Zelati 1.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 4, Marenco 4, De Lucca, Fioravanti 13, Ferretto 18, Galvano, Colombo 14, Galimberti 16, Lombardi 1, Castoldi, Molteni 8, Torchio 10. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
Classifica girone A Under15 Eccellenza
Olimpia Milano 12; Cierre Ufficio Cantù, Blu Orobica Bergamo 10; Desio, Orzinuovi 8; Vanoli Cremona, Pallacanestro Brescia, Pedrengo 2.