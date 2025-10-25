La Cierre Ufficio Cantù U15 gioca d’anticipo, doma Brescia e si conferma in vetta

Nuovo successo per la Cierre Ufficio Cantù Under15 che ha superato in casa la Pallacanestro Brescia mantenendo primato e imbattibilità nel girone A d’Eccellenza.

Vittoria meritata per i ragazzi di coach Matteo Bonassi che però non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso i pari età bresciani domati solo nel finale.

“Abbiamo rischiato un pò più del dovuto – dice coach Bonassi- perché se siamo stati bravi ad portarci sul +20, non siamo stati altrettanto bravi a gestire e mantener