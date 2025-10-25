La Cierre Ufficio Cantù U15 gioca d’anticipo, doma Brescia e si conferma in vetta

Nuovo successo per la Cierre Ufficio Cantù Under15 che ha superato in casa la Pallacanestro Brescia mantenendo primato e imbattibilità nel girone A d’Eccellenza.
Il successo
Vittoria meritata per i ragazzi di coach Matteo Bonassi che però non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso i pari età bresciani domati solo nel finale.
“Abbiamo rischiato un pò più del dovuto – dice coach Bonassi- perché se siamo stati bravi ad portarci sul +20, non siamo stati altrettanto bravi a gestire e mantenere il livello soprattutto in difesa. Siamo contenti della vittoria ma dobbiamo diventare più performanti nelle prossime gare”.
La Cierre Ufficio tornerà in campo il 6 novembre quando in casa ospiterà il big match d’alta quota contro l’EA7 Olimpia Milano.
Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Bescia 83-79
Parziali: 25-14, 43-31, 63-53
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 11, Marenco 2, Sanvito 2, De Lucca, Balestrini 2, Fioravanti 20, Ferretto 22, Terraneo 2, Colombo 5, Castoldi 1, Molteni 11, Torchio 5. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
Pallacanestro Brescia: Chiappini 7, Pesci 2, Chiarini 5, Brunno, Fantino 34, Beccari 5, Adreoli 4, Colaci 6, Ardigò 9, Bulku 4, Tranquilli 3, Romano. All. Pogliana.