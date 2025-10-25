Pallacanestro giovanile

La Cierre Ufficio Cantù U15 gioca d’anticipo, doma Brescia e si conferma in vetta

Quarto successo consecutivo per la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi

Cantù · 25/10/2025 alle 11:30

Nuovo successo per la Cierre Ufficio Cantù Under15 che ha superato in casa la Pallacanestro Brescia mantenendo primato e imbattibilità nel girone A d’Eccellenza.

Il successo

Vittoria meritata per i ragazzi di coach Matteo Bonassi che però non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso i pari età bresciani domati solo nel finale.

“Abbiamo rischiato un pò più del dovuto – dice coach Bonassi-  perché se siamo stati bravi ad portarci sul +20, non siamo stati altrettanto bravi a gestire e mantener

e il livello soprattutto in difesa. Siamo contenti della vittoria ma dobbiamo diventare più performanti nelle prossime gare”.

La Cierre Ufficio tornerà in campo il 6 novembre quando in casa ospiterà il big match d’alta quota contro l’EA7 Olimpia Milano.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Bescia 83-79

Parziali: 25-14, 43-31, 63-53
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 11, Marenco 2, Sanvito 2, De Lucca, Balestrini 2, Fioravanti 20, Ferretto 22, Terraneo 2, Colombo 5, Castoldi 1, Molteni 11, Torchio 5. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
Pallacanestro Brescia: Chiappini 7, Pesci 2, Chiarini 5, Brunno, Fantino 34, Beccari 5, Adreoli 4, Colaci 6, Ardigò 9, Bulku 4, Tranquilli 3, Romano. All. Pogliana.

