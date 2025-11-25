La Cierre Ufficio Cantù U15 riparte vincendo: Pedrengo va ko per 90-54

Giro di boa positivo per la Cierre Ufficio Cantù che ieri ha aperto il girone di ritorno del campionato Under15 Eccellenza centrando una nuova vittoria casalinga contro il Basket Pedrengo per 90-54. Un ampio successo meritato dai ragazzi di coach Matteo Bonassi che hanno subito preso in mano la gara per poi non voltarsi più fino al 40′. La Cierre Ufficio resta seconda in classifica nel girone A e tornerà in campo giovedì 4 dicembre quando ospiterà l’Aurora Desio.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Pedrengo 90-54

Parziali: 29-10, 46-20, 72-39

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 7, Marenco 2, De Lucca 3, Fioravanti 6, Ferretto 14, Terraneo 4, Colombo 6, Olgiati 7, Galimberti 9, Castoldi 9, Molteni 16, Torchio 7. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Basket Pedrengo: Brahem 12, Cenci 3, Kandji 7, Fracassetti 1, Nicotra, Rottoli 1, Crotta 5, Giorgi, Xu 11, Bondurri 7, Carrara 7, Giudici.

Classifica girone A

Olimpia Milano 16; Cierre Ufficio Cantù 12; Blu Orobica Bergamo, Aurora Desio, Orzinuovi 10; Vanoli Cremona 4; Pall. Brescia, Basket Pedremgo 2.