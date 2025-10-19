La Cierre Ufficio Cantù U15 sbanca Desio e cala il tris che vale il primato

Terza vittoria consecutiva nel campionato Under15 Eccellenza lombardo per la Cierre Ufficio Cantù che ha sbancato anche il campo dell’Aurora Desio al termine di una bella partita combattuta e intensa per tutti i 40′.

La gara

I biancoblù di coach Matteo Bonassi hanno avuto il merito di disputare una gara solida rimanendo quasi sempre avanti e conquistando alla fine questo derby che fa morale e classifica. Cierre Ufficio al primo posto nel girone A con l’Olimpia Milano a quota 6 e tornerà in campo martedì 21 quando alle ore 21 ospiterà la Pallacanestro Brescia nell’anticipo del 4° turno d’andata.

Il tabellino di Aurora Desio – Cierre Ufficio cantù 75-90

Aurora Desio: Dell’Aquila 13, Montrasio 4, Frizzi 8, Matei, Torri 10, Croci 8, Caldarelli 4, De Simeis 4, De Dominicis 7, Gagliardi 2, Bentivoglio, Santandrea 15. All. Castoldi.

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 4, Marenco 5, Sanvito 3, Tonetto 13, Moscatelli 4, Fioravanti 10, Ferretto 26, Terraneo, Colombo 5, Galimberti 4, Molteni 8, Torchio 8. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.