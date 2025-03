La Cierre Ufficio Cantù under15 inciampa a Gallarate per 64-59 

Brusca frenata per la squadra Under135 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel 2° turno di ritorno del girone Gold lombardo è inciampata ieri in casa del Ayers Rock Gallarate.

La gara

Partita subito in salita per la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi che è stata costretta ad inseguire ma non è riuscita a completare la rimonta. Cantù tornerà in campo sabato 8 marzo ancora in trasferta contro la Blu Basket Treviglio battuta all'andata per 69-65.

Tabellino di Gallarate- Cierre Ufficio Cantù 64-59

Parziali: 21-12, 36-30, 48-43

Ayers Rock Gallarate: Vignoni 15, Saporiti, Ferrario 16, Mauri, Pugliese, Leto 5, Giorgi, Eddahbi, Maggiorini 20, Chiesa, Tarozzo 5, Morosini 3. All. Maino.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 10, Villa 22, Teoldi, Pulcinelli, Festi 3, Grisoni 2, Sellitto 8, Buzzi 4, Martinelli, Marelli 6, Bonavoglia, Gazzani 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.