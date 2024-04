La Cierre Ufficio ko in finale con Milano ma è vicecampione lombarda U15

Il Progetto Giovani Cantù sale sul secondo gradino del podio lombardo Under15, sconfitta in finale da Milano

La sconfitta in finale

La Cierre Ufficio Cantù infatti non è riuscita nell'impresa di sovvertire il pronostico della vigilia e si è dovuta arrendere nella finalissima per il titolo regionale sul campo della favoritissima EA7 Olimpia Milano che si è imposta per 76-48. La squadra canturina diretta da coach Guido Saibene oltre all'argento regionale può festeggiare anche la qualificazione per la fase interzonale.

Il tabellino di EA7 Milano-Cierre Ufficio Cantù 76-48

Parziali: 19-7, 37-30, 53-39

Olimpia Milano: Finazzer Flory 2, Costantini 6, Puccia Modica, Vogogna 16, Dozio 6, Lasalandra 6, Compaore 2, Firpo 2, Nicolodi 12, Babingila 6, Tornese 8, Sguazzin 10.

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli, Andreoni, Castoldi 11, Pizzamiglio 2, Ventura 2, Malano 12, Petruzzelli, Sironi, Fossati 6, Pozzi 8, Enriquez, Fortis 7. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Finale 1°- 2° posto

Finale 3°- 4° posto

Robur Varese-Lussana Bergamo 71-64

Finale 5°- 6° posto

Legnano-Libertas Cernusco 80-74

Finale 7°- 8° posto

Gallarate-Segrate 53-48