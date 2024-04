La Cierre Ufficio sbanca Bergamo e vince la gara d'andata di semifinale U15

Colpo esterno della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che vede più vicina la finalissima regionale di categoria.

Prova di forza

La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene infatti nel weekend ha sbancato Bergamo nella gara d'andata di semifinale al termine di una sfida molto combattuta giocata a lungo sul filo dell'equilibrio. Dopo l'intervallo i giovani canturini hanno saputo allungare portando a casa un + 10 che ora dovranno difendere nel match di ritorno in programma venerdì tra le mura amiche. Ricordiamo che la vincete sfiderà in finalissima per il titolo regionale l'EA7 Olimpia Milano che ha già vinto ampiamente la gara d'andata di semifinale contro la Robur.

Il tabellino di LUSSANA BERGAMO-CIERRE UFFICIO CANTÙ 69-79

Parziali: 22-21, 38-38, 54-65

Lussana Bergamo: Mainetti, Luciano 10, Rota 18, Mal, Guercetti 14, Bai 6, Imbornone 3, Ciuffreda 5, Nespoli 9, Berzi, Finazzi 4, Rizzoli. All. Fratus, Vice All. Longobardi.

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 7, Andreoni 2, Castoldi 2, Pizzamiglio, Ventura 10, De Lucca 3, Malano 18, Petruzzelli, Sironi 10, Fossati 5, Pozzi 9, Fortis 13. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Risultati gare d'andata semifinali regionali

Sabato 6 Robur Varese-EA7 Olimpia Milano 57-106, Lussana Bergamo-Cantù 69-79

Programma gare di ritorno semifinali regionali

Lunedì 8 aprile EA7 Milano-Robur Varese, venerdì 12 Cantù-Lussana Bergamo.