La Cierre Ufficio travolge Gallarate e vola in semifinale regionale e all'interzona

Missione compiuta dalla squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha vinto i quarti di finale del campionato lombardo superando Gallarate per 100-48. Una vittoria travolgente che vale il passaggio alla semifinale regionale contro Lussana Bergamo e anche il biglietto per l'interzona. La squadra di coach Guido Saibene tornerà in campo per la gara d'andata di semifinale il 6 aprile a Bergamo, ritorno il 12 aprile a Cantù-

Il tabellino Cierre Ufficio Cantù- Gallarate 100-48

Parziali: 29-13, 53-25, 79-35

Cierre Ufficio Cantù: Cozza 1, Moscatelli 3, Andreoni 10, Castoldi 20, Pizzamiglio 8, Ventura, Malano 20, Sironi 9, Fossati 14, Pozzi 3, Enriquez 2, Fortis 10. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Ayers Rock Gallarate: De Cataldo 1, Allegretti 5, Schembri 3, Tonetti 4, Gaiazzi 2, Viola 4, Viceconti, Fedeli 8, Padoan 18, Paggiarin, Cucco 3, Concollato. All. Riva, Vice All. Damaso.

I quarti di finale regionali

EA7 Olimpia Milano- Segrate 111-41, Cierre Ufficio Cantù-Gallarate 100-48, Legnano-Lussana Bergamo 64-73, Robur varese- Libertas Cernusco 67-61

Semifinali regionali

Andata 6 aprile Lussana Bergamo-Cantù, Robur Varese-EA7 Olimpia Milano