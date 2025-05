La Cierre Ufficio U15 cala il tris e si qualifica per le finali tricolori di Agropoli

La Cierre Ufficio Cantù vola alle finali nazionali Under 15 di Agropoli dal 2 al 6 giugno.

Cierre Ufficio da urlo

Un altro risultato importante per il Progetto Giovani Cantù che bissa la qualificazione già raggiunta dagli Under 17 anche con la squadra Under 15 che ieri, domani 18 maggio, ha chiuso alla grande il suo concentramento interzonale disputato a Sora realizzando uno splendido percorso netto. Per i biancoblù brianzoli, infatti, tre vittorie in tre gare disputate l'ultima delle quali ieri contro Jesi per 84-53, Felice coach Matteo Bonassi che centra da capo allenatore una fantastica doppietta con U17 e U15.

Il tabellino di gara 3 Jesi-Cierre Ufficio Cantù 53-84

Parzialo: 13-30, 21-54, 34-66

Jesi BK Academy: Rossi 5, Abroud 15, Despaigne 4, Canestrari, Marchegiani 6, Corinaldesi, Tashi Ballanti 11, Mazzoni 5, Mazzarini, Moretti, Odhiambo 3, Palumbo 4.

C. U. Cantù: Barreca 9, Villa 24, Leto 6, Rainoldi 4, Teoldi 8, Festi 3, Grisoni 6, Buzzi 10, Martinelli 4, Marelli 2, Bonavoglia 3, Gazzani 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Questo il calendario del Concentramento 2

Venerdì 16 maggio 1° turno

Ore 15 C. U. Cantù-Manfredonia 53-50, ore 18.30 Virtus Bologna-Jesi 78-54

Sabato 17 maggio 2° turno

Cierre Uffiio Cantù-Virtus Bologna 66-51, Manfedona-Jesi 60-33

Domenica 18 maggio 3° turno

Oggi Cierre Ufficio Cantù-Jesi 84-53, Virtus Bologna-Manfredonia 68-64

Classifica Concentramento 2 dopo due turni

Cantù 6; Virtus Bologna 4, Manfredonia 2; Jesi 0.