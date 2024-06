La Cierre Ufficio U15 debutta alle finali nazionali battendo Empoli

E' partita con il piede giusto l'avventura alle finali nazionali Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si svolgono ad Anagni dal 3 al 9 giugno.

Debutto felice

Nella giornata inaugurale di lunedì la Cierre Ufficio Cantù di coach Guido Saibene ha aperto la kermesse vincendo il 1° turno del girone C e ha regolato i pari età di Empoli per 87-69. Nell'altro match la Virtus Bologna ha battuto Treviso per 87-72. Nella seconda gara di martedì 4 giugno, Cantù sfiderà alle ore 14 proprio Treviso. Terza partita mercoledì 6 contro la Virus Bologna.

Questo il calendario completo

Lunedì 3 giugno ore 14 Cantù-Empoli 87-69, ore 16 Virtus Bologna-Treviso 87-72

Martedì 4 giugno ore 14 Cantù- Treviso, ore 16 Vrtus Bologna-Empoli

Mercoledì 5 giugno alle ore 18 Cantù-Virtus Bologna e Empoli-Treviso.

Giovedì 6 giugno gli spareggi per entrare nei quarti

Venerdì 7 giugno quarti di finale

Sabato 8 giugno semifinali

Domenica 9 giugno le finali

Questi gli altri gironi

Girone A: Real Sebastiani Rieti, Reggio Emilia, Pallacanestro Vado, Lotar Persiane Pol. Sancataldese.

Girone B: Basket Rimini, Unibasket SSD Lanciano, Olimpia EA7 Milano, Basket Napoli.

Girone D: Dolomiti Energia Trento, Basket Ancona, Anzio Basket Club, Virtus Pallacanestro Roseto.