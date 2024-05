La Cierre Ufficio U15 debutta domando Porto S. Elpidio, oggi sfida Napoli

E' iniziato con il piede giusto il girone interzonale per la squadra Under 15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Bene la Under 15

Ieri nel match inaugurale del concentramento di Tarquinia la Cierre Ufficio ha battuto lo Sporting Sant'Elpidio per 64-52 dopo un avvio un pò bloccato. Una volta carburato però il team brianzolo diretto da coach Guido Saibene ha allungato e controllato la gara fino al 40' trascinato dal top scorer Cristian Malano. Oggi seconda gara alle ore 16 contro Napoli che ieri ha sconfitto largamente la Dinamo Sassari. Domenica invece le ultime e decisive gare. Ricordiamo che solo le prime due squadre del girone accederanno alle finali nazionali.

Tabellino GARA 1: CIERRE UFFICIO CANTÙ -SPORTING P.S. ELPIDIO 64-52

Parziali: 5-6, 32-23, 48-37)

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli, Andreoni 4, Castoldi 6, Pizzamiglio, Ventura 16, De Lucca 9, Malano 17, Petruzzelli, Sironi 7, Fossati 1, Pozzi 4, Enriquez. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Sporting Basket P. S. Elpidio: Meraglia, Acciarri, Pasculli 5, Merli 16, Faleburle, Trillini, Buatti 4, Virgili 6, Bellabarba, Calzetti 5, Macerata, Fuglini 16. All. Pizi, Vice All. Morlacca.

Il calendario del girone 1 Interzona

Venerdì 17 maggio

Cantù-Porto S. Elpidio 64-52, Napoli-Sassari 100-51

Sabato 18 maggio

Ore 16 Cantù-Napoli, ore 18 Porto S. Elpidio-Sassari

Domenica 19 maggio

Ore 10 e 12 le ultime due gare rimanenti

Classifica Girone 1

Cantù. Napoli 2; Sassari, Porto S. Elpidio 0