La Cierre Ufficio Under15 si mangia il Gorgonzola per 92-49

Nuova vittoria schiacciante per la Cierre Ufficio Under15 del Progetto Giovani Cantù.

Under15 da Eccellenza

In occasione del 2° turno di ritorno del campionato Eccellenza lombardo, gli Under15 hanno travolto in casa i pari età della Nuova Argentia Gorgonzola per 92-49. Tutti facile per la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi che ha preso in mano subito la gara, doppiando gli avversari già nel primo quarto per poi allungare. Cantù resta così al secondo posto e si prepara al big match del 3 dicembre sul campo della capolista EA7 Milano.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù- Gorgonzola 92-49

Parziali: 27-13, 48-29, 71-35

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 2, Leto 12, Teoldi 7, Pulcinelli 13, Festi 2, Grisoni 7, Sellitto 21, Martinelli 6, Ferrari 1, Marelli 10, Bonavoglia 5, Gazzani 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Tall Communication Gorgonzola: Rigamonti 8, Venturoli 6, Verri 2, Novaga 2, Mattera 4, Villa, Rogata 7, Lambri 2, Cito 3, Gallo, Nizzetto 13, Sanna 2. All. Corino.