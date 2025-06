La Columbus Cantù U19 cade in semifinale contro Trieste e dice addio al sogno finali nazionali

Si è fermata in semifinale l'avventura nella fase interzonale della Columbus Cantù Under19. Inserita nel concentramento 5 a Chieri, la squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi dopo aver vinto i quarti di finale superando dopo un overtime il Porto Sant'Elpidio per 79-87, si è dovuta arrendere nel weekend in semifinale all'Azzurra Trieste per 79-73. Proprio l'Azzurra ha poi vinto anche la finale contro il Playbasket Carré volando così alle finali nazionali di categoria.

Programma e risultati del concentramento 5

Quarti di finale

Venerdì 30 maggio Porto Sant'Elpidio-Cantù per 79-87,Playbasket Carré-Reale Mutua Torino 72-38.

Semifinali

Sabato 31 maggio BEA Leopardi Chieri-Sporting Playbasket 52-67, Azzurra Trieste-Columbus Cantù 73-79.

Finale

Domenica 1 giugno Azzurra Trieste-Sporting Playbasket 59-54