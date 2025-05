L’Under 19 del PGC sale sul terzo gradino del podio lombardo

Il Progetto Giovani Cantù sale ancora una volta sul podio lombardo. A occupare il gradino di bronzo è stata l’Under 19.

Under 19 sul podio

Merito della squadra Under19 griffata Columbus e allenata da coach Matteo Bonassi che mercoledì sera ha vinto la finale 3°-4° posto superando in rimonta e al fotofinish i Tigers Milano per 93-92. Un successo importante e mozzafiato per i giovani biancoclù che dopo aver a lungo inseguito il quintetto milanese hanno operato il sorpasso nel finale meritandosi così il bronzo regionale. Il miglior viatico per preparare la prossima avventura nella conference interregionale.

Il tabellino di Columbus Cantù-Tigers Miano 93-92

Parziali: 19-28, 48-52, 72-74

Columbus Cantù: Moscatelli, Rossi 24, Castoldi 6, Fossati 7, Pizzamiglio 2, Ventura 16, Malano 9, Ghirardi 8, Alexa 4, Fortis 9, Ring 8, Martinalli. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Tigers Milano: Di Franco, Ndou 23, Pozzetto 9, Fierro 2, Palmisciano, Alon 24, Giola 10, Forti 2, Recalcati 16, Caruso 6, Mondini, Bouichgourn.