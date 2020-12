La Como Women vuole chiudere il 2020 in testa

Calcio femminile verso il 12° turno d’andata di serie B donne.

Calcio femminile domenica 20 ultima gara dell’anno vecchio per le lariane che ricevono l’ostico Tavagnacco

Il campionato di serie B di calcio femminile lancia la volata verso il titolo d’inverno. Nel weekend si gioca il 12° turno, penultimo d’andata e ultimo di questo tribolato 2020 che ha visto tante gare rinviate anche nel torneo cadetto. In attesa di questi recuperi, la Como Women si gode il suo primato solitario che cercherà di difendere domenica 20 quando alle ore 14.30 ospiterà a Ponte Lambro il Tavagnacco formazione friulana solida a quota 14 punti ma con ben due gare da recuperare. Non si annuncia una sfida agevole per le comasche che però sono reduci da buone prestazioni e vittorie pesanti quindi puntano a chiudere il 2020 ancora al vertice. Rinviata invece la sfida Chievo-Roma.

Programma del 12° turno dì’andata di serie B femminile Domenica 20 dicembre ore 14.30: Como-Tavagnacco, Brescia-Pomigliano, Cesena-Orobica, Lazio-Vicenza, Perugia-Pontedera, Ravenna-Cittadella; rinviata Chievo-Roma.