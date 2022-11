La coppia Rogic Berdini funziona e Cantù vince: il croato così si esalta

L’assetto con i due portatori di palla, Roko Rogic e Nicola Berdini, in campo in contemporanea è stato utilizzato più volte da coach Meo Sacchetti in questo inizio di serie A2. Anche nella gagliarda vittoria di Casale della Pallacanestro Cantù contro la Novipiù Monferrato i tifosi biancoblù hanno avuto modo di ammirare, soprattutto nel secondo tempo, il quintetto con i due playmaker in azione simultaneamente.

A livello offensivo l’Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù ha usufruito di una maggiore capacità di generare vantaggi in contropiede, ma anche di tenere sotto pressione la difesa schierata, trovando spazi e situazioni di tiro favorevoli. Insomma, una formula che a tratti può risultare vincente e garantire velocità di esecuzione, il coinvolgimento di tutti e una circolazione di palla fluida.

"Mi esalta giocare in coppia con Berdini e sono sicuro che anche lui è soddisfatto di questa soluzione - conferma Rogić -. Con due point guard in campo contemporaneamente si creano maggiori opportunità offensive e possibilità di andare a canestro. La squadra ci guadagna sicuramente con più creatori di gioco in attacco e anche a livello difensivo si vedono dei vantaggi, come dimostra la quarta frazione di Casale. Loro hanno dimostrato di essere una squadra ostica e sono rimasti in corsa per 30 minuti. Noi però abbiamo alzato il ritmo difensivo nel quarto periodo. Abbiamo preso in mano il match con concentrazione e aggressività, giocando senza sbavature e facendo nostro un break che per loro è stato impossibile recuperare. Questo stesso spirito servirà anche nelle prossime partite. Dobbiamo approcciare le gare in questo modo, solo così potremo raggiungere grandi traguardi in questa stagione".