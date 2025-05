La corsa di Cermenate si è fermata

Termina 3-0 per le padrone di casa del il match di ritorno dei PlayOff che ha visto la Bianchi Group Cermenate sfidare Zoogreen Capergnanica.

La gara

Avvio di primo set punto a punto fino al 9-9. Le co masche trovano un break (9-11), ma Zoogreen resta in scia (13-14, 14-15) impattando sul 16-16. Nuovamente equilibrio fino al 19, quando sono le padrone di casa ad allungare (22-19), andando a chiudere il parziale 25-21.

Secondo set tutto delle cremonesi che partono forte (7-0), gestiscono il vantaggio (13-7, 19-10) e vincono il parziale 25-15.

Anche nel terzo set parte avanti la formazione di casa (8-0). La Bianchi Group, azione su azione, rientra impattando sul 13-13. Zoogreen si rporta in testa (19-14). Le virtussine non reagiscono (23-16) e per le cremonesi è semplice chiudere il parziale 25-18, vincendo l'incontro 3-0 e passando il turno di playoff.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 3 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 4 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 5 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 6 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com

Il tabellino

Serie C Femminile - FIPAV Lombardia

Spareggio

ZOOGREEN 3

GRUPPO BIANCHI CERMENATE 0

(25-21, 25-15, 25-18)

GRUPPO BIANCHI CERMENATE: Sarubbi, Pusceddu 1, Mancarella 6, Mussida 2, Celichini 1, Modena 13, Frigerio 5, Rusconi 3, Maiocchi 5, Liuzzo 1, Piubeni ne, Castelli (L1), Tortosa (L2). Allenatore : Rutigliano Donato. Vice Allenatore : Marazza Alberto