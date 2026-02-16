La DMG trionfa nel trofeo Nord Cup Fisdir 2025

Primato e grandi soddisfazioni: la DMG Briantea84 Cantù ha conquistato il gradino più alto nel podio al Trofeo Nord Cup Fisdir 2025.

La competizione

La premiazione ha avuto luogo ad Arcisate, in provincia di Varese, nel pomeriggio di sabato 14 febbraio. Un trionfo, quello del club canturino, che si riferisce ai risultati ottenuti nelle quattro campestri disputate tra novembre e dicembre 2025 nella provincia di Varese: Albizzate (9.11, 170 punti), Sesto Calende (23.11, 197), Gallarate (14.12, 105 punti) e Uboldo (21dicembre, 125).

Le parole del tecnico

“Siamo molto contenti del risultato perché a livello di punti abbiamo doppiato la seconda classificata – ha commentato il tecnico Ettore Maggioni – Siamo riusciti a partecipare alle gare sempre con una decina di atleti e tutti hanno dato il massimo, nonostante qualche assente per malanni di stagione. Gli atleti sono felici per essere stati premiati. Siamo un bel gruppo che si allena tanto, non manca il divertimento. Le premesse per il 2026 sono ottime e guardiamo ai prossimi impegni outdoor e vedremo di toglierci qualche altra soddisfazione”.