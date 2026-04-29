La Dolcos Cabiate perde con la PlanetVolley ma muove la classifica

La Dolcos Cabiate interrompe il digiuno e torna dalla trasferta in Veneto valida per il 24° turno di serie B femminile con un punto pesante per la classifica nonostante la sconfitta subita al tie break contro la PlanetVolley per 3-2. Un punto che certifica la salvezza anticipata del team cabiatese diretto da coach Mario Motta che resta al settimo posto quando mancano solo due gare alla fine della stagione regolare. La Dolcos tornerà in campo sabato 2 maggio per l’ultima gara casalinga della stagione alle ore 21 contro la Duec battuta all’andata per 1-3.
Il tabellino di PlanetVolley VR-Cabiate 3-2
Parziali: 26-28, 25-16, 25-21, 15-25, 15-23
Cabiate: A. Crespi 22, Visconti 17, Federici 12, Morolli 10, Carraretto 5, Erba 2, Colombo 2. All. Motta.
Risultati del 24° turno del girone A
PlanetVolley VR-Cabiate 3-2, Duec-Agrate 3-1, Noventa-Busnago 3-0, Crema-Monza 3-2, Eagles Vergati PD-Gorgonzola 3-0, Thema Studio US Torri- Zevio VR 3-0, Zoogreen-Futurvolley 3-1.
La classifica del girone A, Serie B2
Volley Noventa Vicentina 64; Crema 54; Eagles Vergati PD, Thema Studio US Torri 53; Monza 46; Gorgonzola 36; Dolcos Cabiate 34; PlanetVolley VR 32; Agrate 29; Duec Credeva 28; Zevio VR 27;, ZooGreen CR 26; Futurvolley 18; Busnago 4.
Programma del 25° turno del girone A
Sabato 2 maggio ore 21 Cabiate-Duec, Agrate-Monza, Futurvolley-Noventa, ZooGreen-Crema, Zevio VR -Eagles Vergati PD, Busnago-PlanetVolley VR, Gorgonzola-Thema Studio US Torri.