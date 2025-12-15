La Dolcos Cabiate sfiora il colpaccio ma si arrende al tie break contro la Eagles Vergati per 3-2

Ieri nel posticipo domenicale del 10° turno del girone C di Serie B2 femminile, la Dolcos Cabiate ha sfiorato il colpaccio in casa della capolista Eagles Vergati.

La gara

La squadra cabiatese infatti è partita forte vincendo i primi due set ma poi ha dovuto incassare la rimonta veemente delle padroni di casa che hanno impattato rimandando l’esito finale al tie-break. Nel quinto set però la Dolcos non ha avuto più la forza di ribattere i colpi delle avversarie che così si sono imposte per 3-2 vincendo la nona partita su 10 gare disputate. Per Cabiate la consolazione di tornare a muovere la classifica inanellando un punto prezioso dopo 3 turni anche se ha dovuto incassare il quarto ko consecutivo. La Dolcos di coach Mario Motta saluterà il 2025 sabato prossimo davanti ai suoi tifosi quando ospiterà alle ore 19.30 la pari classifica PlanetVolley.

Il tabellino diEagles Vergati PD-Dolcos Cabiate 3-2

Parziali: 21-25, 22-25, 25-16, 25-19, 15-7

Cabiate: A. Crespi 20, G. Crespi 16, Colombo 13, Visconti 11, Mazzi 7, Morolli 3, Erba 1. All. Motta

I risultati del 10° turno d’andata del del girone A

PlanetVolley VR- Monza 3-2, Duec-Zevio VR 2-3, Volley Noventa Vicentina-Agrate 3-0, Crema-Busnago 3-0, ZooGreen CR-Gorgonzola 1-3; domenica 14 Eagles Vergati PD-Cabiate 3-2, Thema Studio US Torri -Futurvolley 3-0.

La classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 25; Eagles Vergati PD 24; Crema 23; Thema Studio US Torri 20; Vero Volley Monza 18; Dolcos Cabiate, PlanetVolley VR 16;Zevio VR 14; Agrate, Gorgonzola 13; Duec Credeva 10; Futurvolley, ZooGreen CR 9; Busnago 0.

Il programma dell’11° turno d’andata del del girone A

Sabato 20 dicembre ore 19.30 Dolcos Cabiate-PlanetVolley VR, Monza-Crema, Zevio VR-Thema Studio US Torri , Busnago-Volley Noventa Vicentina, Agrate-Duec, Futurvolley-ZooGreen CR, Gorgonzola-Eagles Vergati.