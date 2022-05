la competizione

La Randonnèe sarà prova unica di campionato italiano.

“La Fabio Casartelli” cambia pelle: sarà Randonnée in ricordo del campione di Albese

Da ben 22 edizioni “La Fabio Casartelli”, organizzata dalla Fondazione Fabio Casartelli ad Albese con Cassano, paese natale del ciclista comasco medaglia d'oro olimpica a Barcellona 1992 e tragicamente mancato per una caduta al il Tour de France 1995, ha avuto lo scopo di ricordare il campione. L’intento è sempre stato quello di avere la presenza di ciclisti non per una gara, ma per una festa per Fabio.

Per questo “La Fabio Casartelli” non è mai stata competitiva a livello individuale, ma solo con classifica per squadre: uno degli scopi della Fondazione è sempre stato rivolto alla sicurezza stradale, pertanto, nel tempo, per ridurre la competizione singola e quindi contenere la velocità e la pericolosità soprattutto nelle discese, sono stati inseriti dei tratti di salita cronometrati, raccomandando ai partecipanti di ridurre la loro velocità sulla restante parte del percorso e riservare le energie per queste salite che rappresentano anche tratti di storia del ciclismo: Ghisallo e Muro di Sormano.

Sempre in questa ottica la Fondazione ha deciso di trasformare la Mediofondo in Randonnée perché i partecipanti abbiano la possibilità di ripercorrere le strade teatro degli allenamenti di Fabio in allegria e con spirito di amicizia e solidarietà, solidarietà che è nelle finalità della Fondazione ed è sempre stata negli obbiettivi della Mediofondo. La Randonnée, a seguito della collaborazione con la Cascina don Guanella, che nel passato ha organizzato la Gran Fondo Don Guanella, avrà il nome di: “Randonnée olimpica e della famiglia - Fondazione Fabio Casartelli - Don Guanella” e per l’iscrizione alla FCI ci si avvale sempre della Ghisallo Cycling Museum ASD.

La Randonnée, oltre al tipico percorso di circa 200 km, manterrà comunque i percorsi della “vecchia” Mediofondo “La Fabio Casartelli” con il suo percorso Corto con la salita della Onno, Medio con la salita del Ghisallo e Lungo con la salita della Onno, Colma di Sormano (facoltativo Muro di Sormano) e Ghisallo.

Quest’anno ricorre anche il 30° anniversario della Vittoria di Fabio Casartelli all’Olimpiade di Barcellona ’92 ed il 90° anniversario della Vittoria di Paolo Pedretti all’Olimpiade di Los Angeles del 1932, entrambi di Albese con Cassano, un paese di 4.000 abitanti cha ha dato al ciclismo ed all’Italia ben due medaglie d’oro. "Per questo siamo riconoscenti alla Federazione Ciclistica Italiana che ha scelto la nostra manifestazione quale prova unica del Campionato Italiano Randonnée" hanno commentato gli organizzatori.

Per completare l’accoglienza ad Albese dei ciclisti e delle loro famiglie è prevista anche una gimcana per giovani tra i 6 e 12 anni con la presenza di un familiare ed in attesa dei partecipanti alla Randonnée; inoltre sarà organizzato un tour guidato all’interno delle ville storiche del paese per accompagnatori.