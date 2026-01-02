La figinese Ilaria Bernardi protagonista delle Finali di Coppa Italia

E’ cominciato il 2026 e torna in campo anche il basket femminile che già in questo week-end assegna i primi titoli in Coppa Italia.

Si scende in campo per le sfide di Coppa Italia

Sul parquet del Nova Arena di Tortona, vanno in scena le finali di Coppa Italia che tra le otto pretendenti al titolo di serie A2 vedrà in lizza anche il Galli San Giovanni Valdarno guidato in campo dalla bomber di Figino Serenza la giovane Ilaria Bernardi. La guardia brianzola classe 2025 è attualmente la top scorer del campionato di A2 (a quasi 17 punti di media a partita) confermandosi anche con la maglia dell’ambiziosa società toscana come stella emergente dal basket nazionale in rosa. Dopo la bella stagione vissuta a Giussano, in estate Bernardi è passata a Valdarno. “A Giussano mi sono trovata benissimo e ho potuto lavorare in serenità migliorando molto e prendendo sempre più consapevolezza dei miei mezzi e delle mie qualità. Quando è arrivata la chiamata da Valdarno in un primo momento avevo rifiutato perché era dstante da casa, poi parlando con lo staff tecnico e con la mia famiglia ho accettato: ora sono davvero contenta della scelta fatta. Qui posso giocare molto e continuare a migliorare soprattutto lavorando sugli aspetti dove devo crescere ulteriormente come il tiro”.

Ora Ilaria da domani sarà in campo nei quarti di finale di Coppa Italia. Con la sua Valdarno, terza nel girone Nord al termine dell’andata, alle ore 18,30 sfiderà Halley Thunder Matelica seconda forza nel girone Sud: “Inutile negare che uno dei nostri obiettivi stagionali è provare a vincere questo trofeo, poi torneremo a pensare al campionato per fare il meglio possibile. Personalmente il mio è obiettivo è anche quella di continuare a crescere e migliorarmi”. C’è da crederci…e a suon di canestri.

Programma delle Final Eight

QUARTI DI FINALE

Sabato 3 gennaio

QDF1 ore 14 CLV-Limonta Costa Masnaga – Alperia Basket Club Bolzano

QDF2 ore 16.15 Repower Sanga Milano – PF Umbertide

QDF3 ore 18.30 Halley Thunder Matelica – Polisp. A. Galli Basket

QDF4 ore 20.45 Ecodent Alpo – Normatempo Italia Pallacanestro Torino

SEMIFINALI

Lunedì 5 gennaio

Semifinale1 ore 14 Vincente QDF1 Vs Vincente QDF3

Semifinale2 ore 16.15 Vincente QDF4 Vs Vincente QDF2

FINALE

Martedì 6 gennaio

Finale ore 18 Vincente Semifinale1 Vs Vincente Semifinale2Da