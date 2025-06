La figinese Ilaria Bernardi trascina l'Italia U20 nei test pre Europei 

La cestista di Figino Serenza Ilaria Bernardi è grande protagonista con la maglia dell'Italia Under20 femminile.

Bernardi verso gli Europei

Bernardi la indossa in preparazione dei campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 2 al 10 agosto a Matosinhos in Portogallo. La giovane brianzola, già protagonista dell'ultima stagione in serie A2, ieri, giovedì 26 giugno, ha trascinato la Nazionale Under 20 in raduno a Montegrotto Terme al secondo successo di fila in amichevole contro la Svezia per 73-56 che segue quello arrivato nel primo test sempre contro le scandinave per 64-55. La migliore marcatrice delle azzurre ieri è stata proprio l'atleta lariana Ilaria Bernardi con 14 punti.

I tabellini delle due amichevoli

Italia-Svezia 73-56 (27-11, 18-18, 11-16, 17-11)

Italia: Castelli 2, Edokpaigbe 10, Trozzola 6, Lussignoli 2, Bernardi 14, Zuccon 7, Serra, Ceppellotti 5, Gianangeli 6, Cedolini 7, Fantini 11, Piatti 3. All. Piazza

Svezia: Levin 2, Enander 3, Scholander 3, Kurman 2, Barbosa 7, Jolinder 1, Harm 5, Da Silva Costa 10, Basaran 6, Asp 1, Hose 1, Trigger 15. All. Haso

Italia-Svezia 64-55 (12-17, 16-9, 23-12, 13-17)

Italia: Castelli, Edokpaigbe 12, Trozzola 3, Ramon 2, Lussignoli, Bernardi 15, Zuccon 7, Ceppellotti 2, Gianangeli 2, Fantini 2, Piatti 4, Osazuwa 15. All. Piazza

Svezia: Levin 4, Enander, Scholander 5, Kurman 3, Barbosa 7, Jolinder 6, Harm 4, Da Silva Costa 10, Basaran 2, Asp 4, Hose, Trigger 10. All. Haso.