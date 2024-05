La Fip di Como organizza un corso per diventare allenatori regionali

Vuoi diventare allenatore di basket? E' arrivata l'occasione che cercavi. Il comitato Fip di Como e il CNA provinciale hanno aperto le pre-iscrizioni per il corso "Allenatore Regionale in Formazione" (ex. corso Allievo Allenatore).

Corso indetto dal comitato Fip

Il corso, si svolgerà totalmente in presenza e si articolerà in 12 incontri di 4 ore ciascuno che si effettueranno nel periodo settembre - ottobre 2024, nei fine settimana, quindi sabato e domenica (mattina e/o pomeriggio), ed in alcune serate (orario 19 - 23). Al termine del corso si svolgerà una verifica finale a cui per essere ammessi non si potrà effettuare alcuna assenza. Per ulteriori informazioni e pre/iscrizioni via e-mail: cna.co@lombardia.fip.it.

Le pre iscrizioni dovranno essere inviate entro il 28 giugno 2024.