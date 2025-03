La Fip premia società, personaggi e allenatori distintisi

Il Comitato di provincia della Fip, Federazione italiana pallacanestro, ha premiato le realtà del basket lariano.

La Fip riconosce impegno e valore

Il basket comasco si è ritrovato domenica scorsa a Cucciago in occasione dell’Assemblea Elettiva del Comitato provinciale Fip per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2025/2028. Nel corso della giornata, che ha confermato alla presidenza Franco Borghi, si sono anche svolte le tradizionali premiazioni in ambito provinciale di società, dirigenti e allenatori che si sono particolarmente distinti in questi anni.

Anniversari Società affiliate

BASKET FOXES GIUSSANO 40 anni

SCUOLA BASKET OTTANTATRE’ 40 anni

U.S INDIPENDENTE 50 anni

OLIMPIA CADORAGO 50 anni

G.S. VILLAGUARDIA 50 anni

Dirigenti di società

Ballabio Enrico (S.Ambrogio Mariano)

Borghi Mauro (Alebbio)

Corti Alfredo (CDG Erba)

Corti Ombretta (Pall. Albavilla)

Gini Paolo (GS Villaguardia)

Guffanti Raul (Indipendente Appiano)

Nava Guido (PGC)

Pagani Claudio (B.2000 Turate)

Settore Minibasket

Michieli Pierluigi

Gatti Monica

Cancian Chiara

Sartori Gabriele

Settore CIA

Molteni Giuliano

Rigamonti Emanuele

Colombo Stefano

Luppino Antonino

Settore CNA

Rumi Alessandro

Cammarotta Filippo

Costacurta Mattia

Molteni Fabrizio

Milo Francesco

Nel corso dell'Assemblea elettiva Provinciale sono stati consegnati i prestigiosi premi "FLAVIANO BIANCHI": per il 2022 ad Antonio Pini e per il 2024 a Gianluigi Seveso.