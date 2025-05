La Geneco Cantù Under 13 chiude quarta in Lombardia

L’avventura in Lombardia finisce con un quarto posto per la squadra Under 13 di Cantù, ecco i risultati.

Geneco Under 13 ai piedi del podio

La Geneco Cantù Under 13 chiude ai piedi del podio le Final Four regionali di categoria che si sono disputate nel week-end scorso a Verdello. La squadra canturina allenata da coach Matteo Alberio dopo aver perso la semifinale di sabato contro l'Hub del Sempione si è dovuta arrendere anche domenica nella finale per il terzo posto al Basket Seregno ma il quarto posto è un successo da festeggiare in casa biancoblù.

Il tabellino della finale 3° posto regionale

Geneco Cantù-Basket Seregno 49-65

Parziali: 14-19, 22-32, 38-54

Geneco Cantù: D’Aloia 14, Fedeli, Molteni, Sellitto 2, Mangeruca, Vivinetto, Borghesi, Balestrini 7, Turati, Moscatelli 20, Bazzi 4, Anzani 2. All. Alberio, Vice All. Pietri.

Il tabellino della semifinale regionale

Hub del Sempione-Geneco Cantù 54-44

Parziali:11-16, 28-32, 40-39

Geneco Cantù: D’Aloia 5, Fedeli, Molteni, Bianchi, Mangeruca, Vivinetto, Formenti 3, Balestrini 17, Turati, Moscatelli 11, Bazzi 8, Anzani. All. Alberio, Vice All. Pietri.