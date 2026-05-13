Pallacanestro giovanile

La Geneco Cantù Under13 perde con Varese e chiude al 13° posto regionale

La squadra biancoblù termina la stagione con un buon piazzamento in Lombardia

La Geneco Cantù Under13 perde con Varese e chiude al 13° posto regionale

Cantù · 13/05/2026 alle 08:27

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La Geneco Cantù Under13 Gold ha chiuso la sua avventura nei playoff del campionato regionale conquistando un buon 13° posto assoluto. Dopo aver vinto la gara di andata in trasferta per 78-73, la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Alberio è riuscita a difendere a suo favore la differenza canestri e pur perdendo in casa la partita di ritorno della finale conto il Varese Basket School per 66-68 ha potuto conquistare la 13esima posizione in Lombardia.

Il tabellino della finale di ritorno Geneco Cantù-Varese Basket School 66-68

Parziali: 16-12, 32-28, 49-48
Geneco Cantù: Tinivella 2, Guglielmetti 1, Marzoli, Rizzini 4, Casati 2, Sellitto 17, Valsiglio 8, Bianchi 18, Sibio, Manalo 2, Basile 7, Neuman 5. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco Cantù U13 alla EYBL di Roseto- foto social PGC
Coach matteo Alberio con la Geneco Cantù U13 – foto social PGC
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