La Geneco Cantù Under13 perde con Varese e chiude al 13° posto regionale

La Geneco Cantù Under13 Gold ha chiuso la sua avventura nei playoff del campionato regionale conquistando un buon 13° posto assoluto. Dopo aver vinto la gara di andata in trasferta per 78-73, la squadra biancoblù diretta da coach Matteo Alberio è riuscita a difendere a suo favore la differenza canestri e pur perdendo in casa la partita di ritorno della finale conto il Varese Basket School per 66-68 ha potuto conquistare la 13esima posizione in Lombardia.

Il tabellino della finale di ritorno Geneco Cantù-Varese Basket School 66-68

Parziali: 16-12, 32-28, 49-48

Geneco Cantù: Tinivella 2, Guglielmetti 1, Marzoli, Rizzini 4, Casati 2, Sellitto 17, Valsiglio 8, Bianchi 18, Sibio, Manalo 2, Basile 7, Neuman 5. All. Alberio, Vice All. Besio.