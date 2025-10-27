Pallacanestro giovanile

La Geneco Cantù Under13 torna al successo e schianta Pescate

Seconda vittoria stagionale per la squadra biancoblù nel girone Gold.

Cantù · 27/10/2025 alle 17:41

Week-end vincente per gli Under13 della Geneco Cantù che hanno inanellato il secondo successo nel girone Gold Lombardo.

La Geneco vince

La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Alberio ha travolto in casa i pari età del Pescate con un netto 94-44 riscattando così lo stop precedente.  Ma già mercoledì 29  ottobre gli Under13 torneranno in campo per aprire il 4° turno d’andata ospite alle 19 dell’Urania Milano.

Il tabellino

Geneco Cantù: Guglielmetti 4, Marzoli 2, Reclari 10, Novelli 2, Casati 5, Sellitto 11, Bianchi 18, Valsiglio 6, Rizzini 8, Neuman 16, Sibio 9, Basile 3. All. Alberio, Vice All. Besio.

