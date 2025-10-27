La Geneco Cantù Under13 torna al successo e schianta Pescate

Week-end vincente per gli Under13 della Geneco Cantù che hanno inanellato il secondo successo nel girone Gold Lombardo.
La Geneco vince
La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Alberio ha travolto in casa i pari età del Pescate con un netto 94-44 riscattando così lo stop precedente. Ma già mercoledì 29 ottobre gli Under13 torneranno in campo per aprire il 4° turno d’andata ospite alle 19 dell’Urania Milano.
Il tabellino
Geneco Cantù: Guglielmetti 4, Marzoli 2, Reclari 10, Novelli 2, Casati 5, Sellitto 11, Bianchi 18, Valsiglio 6, Rizzini 8, Neuman 16, Sibio 9, Basile 3. All. Alberio, Vice All. Besio.