La Generali Buelli e Rasero Cantù U17 travolge anche Desio e vola in semifinale regionale

La Generali Buelli e Rasero Cantù Under17 è qualificata per la semifinale regionale Eccellenza.
La vittoria
La squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia ha vinto con autorità anche la gara valida per i quarti di finale dei playoff regionali superando in casa l’Aurora Desio con un imperioso 106-63 che la fa volare tra le prime quattro lombarde e già sicura di un pass per la fase interregionale.
I ragazzi di coach Visciglia hanno dimostrato un’altra prova di forza partendo subito forte senza più guardarsi indietro e ora aspettano con fiducia la semifinale lombarda.
Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Aurora Desio 106-63
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 11, Villa 2, Fossati 4, Zotti Pavlovic 14, Pizzamiglio 7, Ventura 34, Pozzi 2, Cozza 3, Fortis 10, Pulcinelli 3, Alexa 10, Martinalli 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Pallacanestro Aurora Desio: Di Bonito 4, Owona 12, D’Antoni 3, Russo 4, Intini 4, Citterio 2, Rossetto, Manfredi 13, De Dominicis, Guastella 12, Scalfi 5, Longoni 4. All. Tornari.