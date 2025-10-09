La Ginnica 96 brilla al Campionato regionale di specialità Gold

L’associazione di ginnastica con sede a Como e Olgiate Comasco, Ginnica 96, ha collezionato importanti risultati al Campionato regionale di specialità Gold.

Campionato regionale specialità Gold

Ad aprire la competizione sono state le Junior 1: Irene Bardellotto ed Emily Motta, entrambe impegnate con due nuovi esercizi. Irene Bardellotto conquista il titolo di campionessa regionale al cerchio, salendo sul gradino più alto del podio: un bellissimo modo per coronare il lavoro svolto in questi mesi. Emily Motta si aggiudica il titolo di campionessa regionale alle clavette grazie a un’esecuzione precisa e incisiva. Non si ferma qui: nonostante una perdita importante, riesce a conquistare anche un prestigioso bronzo al cerchio.

Spazio poi alle atlete alla prima esperienza in un Campionato di specialità Gold: Ambra Paolini si presenta con un esercizio energico alle clavette. Qualche errore legato all’emozione dell’esordio non ha scalfito la determinazione di questa giovane promessa. La coppia formata da Chiara Prina e Magdalena Tsymbalista entusiasma il pubblico con un esercizio sulle note di “The Final Countdown”. Nonostante alcune imprecisioni, le ginnaste hanno dimostrato carattere e grande spirito competitivo.

I risultati ottenuti premiano l’impegno e la dedizione di queste settimane di preparazione e rappresentano un punto di partenza importante per la nuova stagione insieme alla Ginnica 96. Un ringraziamento speciale alle allenatrici Rebecca Amico, Alessia Fani e Federica Trotta, e a tutto lo staff tecnico per la costante dedizione e la passione trasmessa alle atlete.

Altro week-end di soddisfazioni e conquiste

Un week-end di nuovi inizi quello di sabato 4 e domenica 5 ottobre per la Ginnica 96. Ottimo esordio della società comasca anche nel campionato individuale di massimo livello al quale partecipano Valentina Lucca (A2) e Sofia Simonato (A4).

Uno splendido oro di Valentina Lucca ripaga il grande lavoro per la preparazione di questo difficile campionato: si è laureata campionessa regionale di categoria Gold A2 con due esecuzioni a fune e corpo libero determinate e coinvolgenti, colleziona poi un altro primo posto alla fune e un buon quarto punteggio al corpo libero. Un inizio non indifferente.

Sofia Simonato si piazza al nono posto All Around su 30 atlete in gara, altissimo il livello di questa competizione che vede però Sofia protagonista grazie a un’emozionantissima esecuzione alla palla (attrezzo mai maneggiato prima) che vale il quarto punteggio di giornata.

Purtroppo alle clavette qualche errore dovuto all’emozione di un esordio così importante, ma non manca la gioia per un inizio di campionato così determinante.