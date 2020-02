Grande attesa per “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 8 marzo alle 18 contro la Vanoli Basket Cremona.

La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù: TIC regala 6mila bandierine

Cresce l’attesa per l’evento dell’anno: l’evento dei canturini, per i canturini.

Grande attesa per “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 8 marzo alle 18 contro la Vanoli Basket Cremona. Mancano poco più di due settimane a una partita in cui Pallacanestro Cantù punta, più che mai, a riempire il palazzetto di Desio. L’obiettivo è quello di colorare gli spalti con almeno 6mila presenze, per celebrare, anche sul campo, il primo storico anniversario che lega i destini di Pallacanestro Cantù e di Tutti Insieme Cantù, azionariato popolare che, proprio martedì sera, ha spento la sua prima candelina da proprietario del club.

Dopo il grande successo della serata in piazza Marconi, terminata con la presentazione in anteprima della divisa speciale con cui la S.Bernardo-Cinelandia scenderà in campo l’otto marzo, la TIC ha deciso che, in occasione di questa giornata di festa, regalerà a tutti i tifosi presenti una coreografia da sogno. Seimila bandierine biancoblù verranno infatti distribuite all’interno del PalaDesio per creare un clima davvero unico.

Il giorno della partita, Pallacanestro Cantù e TIC invitano i tifosi canturini a sventolare le bandierine durante la presentazione dei giocatori della S.Bernardo-Cinelandia, per creare un’atmosfera emozionante.