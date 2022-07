L’appuntamento con la “3° Giornata Rosa Cadoraghese” è sempre più vicino: domenica 24 luglio 2022 SCV Bike Cadorago, compagine ciclistica femminile lariana presieduta da Carlo Sala, tornerà in cabina di regia ed organizzerà due competizioni riservate alle categorie Esordienti Donne e Donne Allieve.

La "Giornata Rosa Cadoraghese" si avvicina

Ragazze, tecnici e famiglie si ritroveranno a Cadorago presso le scuole di via Carducci alle 13.00 e, concluse le operazioni preliminari, alle 15.00 prenderà il via la gara riservata alle Esordienti. Dopo la partenza da Cadorago le atlete dovranno percorrere per cinque volte un circuito tracciato dagli organizzatori tra Bulgorello, Vertemate, Bregnano, Puginate e Bulgorello prima di tornare a Cadorago e tagliare il traguardo posto in via Manzoni davanti alla sede della azienda Sacco, da anni main sponsor del team.

Le Allieve si schiereranno in partenza alle ore 16.30 e pedalando sul medesimo percorso delle compagne più giovani affronteranno ben 10 giri del circuito per complessivi 73 chilometri. L’arrivo è atteso, sempre in via Manzoni, per le 19.00 circa.

Un buon momento di forma

Le ragazze di SCV Bike Cadorago si presenteranno alla manifestazione organizzata sulle strade di casa galvanizzate dai piazzamenti di Martina Vigorelli e Elettra Maroso che ieri, 19 luglio 2022, hanno concluso il Memorial Lazzari di San Martino al Lago (CR) classificandosi settime rispettivamente nella gara riservata alle Allieve e in quella delle Esordienti.